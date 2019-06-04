藝人賀一航昨因大腸癌病逝，賀一航在8年前被檢出大腸癌第三期，但動完手術後，因擔心影響生活品質未接受化療，台大大腸直腸科主治醫師黃約翰表示，手術只能切除表面的病灶，若要清除散在身體各部位的微小癌細胞，就得接受化療，兩者搭配，有8到9成的機率可以完全康復，賀一航實在是可惜了。

黃約翰說，大腸癌第三期代表癌細胞已經擴散到淋巴，手術就是把淋巴等病灶進行廓清，但清除的都是檯面上的癌細胞，要清除檯面下散布在身體各部位的微小癌細胞，就得做化療，兩者搭配，患者有8到9成的機率不會再復發，只要持續追蹤即可，等同完全康復。

黃約翰說，現在的化療和過去已有很大不同，只有極少數人會發生狂吐、掉頭髮等嚴重副作用，多數是手腳發麻，且有的化療還可以用口服方式，十分便利，賀一航因擔心影響生活品質未接受化療，實在是可惜了。

對於賀一航未接受化療，仍活了8年，且期間並無太大異狀或不適，黃約翰表示，大腸癌癌細胞的生長原本就比較慢，和攝護腺癌一樣，病程發展相對其他癌症緩慢很多，即使要復發最快也要4、5年後才會出現症狀，像賀一航經過8年的情形很常見，加上賀一航不但不接受化療，也不做追蹤檢查，才會導致癌細胞坐大到無法治療。

(中時電子報)