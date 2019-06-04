秀場笑匠賀一航罹大腸癌開刀後不願再做化療，續命8年於昨晚畫下人生休止符，病逝台北榮總，享壽64歲，而由於他這段期間一直持續幕前工作，因此甚至好友們都不知他會走得這麼突然，得知消息後無不慌亂奔赴醫院見賀一航最後一面，包含包偉銘以及老婆劉依純，尤其劉依純跟賀一航平時以兄妹相稱，見到他最後一面，心痛無以復加，只能祝願他能當個「快樂的神仙」。

劉依純跟賀一航平時以兄妹相稱，私下也會聚會，然此情此景如今難追憶。(翻攝自劉依純臉書)

賀一航病逝消息傳出後，包偉銘夫妻深夜趕赴北榮，為的是看他最後一面，事實上劉依純跟賀一航相識多年，是他在演藝圈的「妹妹」，當年嫁給包偉銘，賀一航出席婚禮時，不忘殷切叮嚀「妹婿」要好好對待老婆，彼此也一直保持著連絡，賀一航常帶著老婆跟包偉銘夫妻「Double Date」，在這感傷的時刻，劉依純也貼出多張跟賀大哥相聚的舊照，嘆：「此情此景難追憶！」。

劉依純探望賀一航後，直言心中非常不捨，一見其遺容忍不住淚崩，直呼「太多眼淚也喚不回你的笑容，你的幽默，你的溫暖」，唯一安慰的，就是見大哥面容安祥辭世，盼他一路好走，「願你到了西方世界忘記在人間身體的痛苦，當個快樂的神仙！」。

(中時電子報)