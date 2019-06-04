白家綺去年10月閃婚隨即宣布懷孕，並於上個月誕下兒子「小肚臍」，日前坐滿月子出關的她，也首度暢談育兒經，並表示出了月子中心才是考驗的開始，但還好有神隊友老公互相幫助，才讓她不至於手忙腳亂大崩潰。
白家綺在臉書PO文暢談育兒經，表示兒子3～4小時就得餵一次奶之外，還有半夜便便、肚子漲氣哭鬧，甚至是吃飽不睡覺等狀況，就是不敢讓爸媽一夜好眠到天亮，不過慶幸的是有老公幫忙分擔照顧，甚至直接跟她說：「今天晚上我來照顧兒子，妳好好睡，不管聽到什麼聲音都不要起來」，讓她直呼老公真的是好暖心，更不忘向所有新手爸媽喊話：「辛苦了，我們一起加油！祝我們的寶貝，早日睡過夜」。
而繼上次白家綺在母親節PO出哺乳照，引起廣大網友熱烈討論之後，這次她則是上衣微開露出性感鎖骨，雖然素顏但肌膚仍是吹彈可破，讓網友大讚是「地表最正媽咪」。
(中時電子報)
#白家綺
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