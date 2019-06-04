銷售的愛文芒果與外銷日本同等級，分成660元、680元、800元三種等級。

銷售的愛文芒果與外銷日本同等級，分成660元、680元、800元三種等級。

南化產銷班第79班班長黃永福（左三）表示，期望民眾的支持，讓辛苦的果農能有收穫。

迎接6月芒果產季，台南郵局與台南市南化區果農合作行銷愛文芒果，從5日起至8月底，可到郵政商城和各地郵局窗口訂購，民眾每購一箱，台南郵局就捐10塊給台南市菩提林教養院，關懷弱勢團體。

去年台南郵政與南化果農第一次合作，銷售量高達4000箱，今年推出南化產銷班第79班是與外銷日本同等級，生長在青灰岩的愛文芒果，每箱約10台斤，分成660元、680元、800元三種等級。

台南市副市長許育典說，身為從小在芒果果園裡長大的楠西人，感謝中華郵政以虛擬通路協助果農行銷，也方便民眾透過網購就能吃到最新鮮的好滋味。

台南郵局局長蘇慶輝表示，在玉井、楠西、南化成立上收中心以快捷郵寄，讓消費者收到安心且有品質保證的產品，歡迎民眾挺小農作公益。

南化產銷班第79班班長黃永福說，希望民眾多支持在地農產品，讓辛苦的果農能有收穫，農業得以永續發展。

菩提林教養院感謝台南郵局籌募經費，協助經濟貧困的弱勢家庭獲得良好的資源。

(中時 )