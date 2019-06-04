美國總統川普雖大力封殺華為，但華為仍有華為技術旗下的華為海洋所鋪設的海底光纖纜線，全球海底光纖電纜四分之一是華為海洋所鋪設。不過，據上海證券交易所的文件中顯示，華為技術近期擬出脫所持有的51%華為海洋網絡公司股權，而外媒指出，此舉是嘗試讓美減少對其資安風險疑慮。

據路透社與《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）4日報導指出，位於江蘇省光學通訊產品製造商亨通光電有限公司於遞交上海證券交易所的文件中表示，亨通光電於上月31日與華為技術的子公司華為技術投資有限公司，簽訂藉由現金與發行股票收購華為海洋網絡股權的意向書，不過申報文件並沒有披露收購價格。華為表示，由於這項交易正在協商中，拒絕答覆媒體詢問。

在這項潛在交易出現前，正值華為技術的主要業務電信網路設備和智慧型手機銷售受到全球密切檢視，因美國指稱華為的產品構成安全風險。華為則否認那些指控。

華為於2008年與英國全球海事系統公司（Global Marine）合資成立的華為海洋網絡，主要從事全球通信海纜鋪設，至今已完成約90分海底電纜建設專案，多片布於亞洲與非洲，其總長超過5萬公里，而2017年年收入約2億4千萬美元。去年9月，華為完成了跨大西洋的巴西─喀麥隆海底光纜，總長約6千公里，引起外界注目。

但無論公開或私下，美國情報官員、電信業主管和專家都坦承，美國40至60%網路由華為和其他中國大陸電信公司掌控的環境下運作，此一情況令人憂慮。美國國務卿蓬佩奧上週接受CNBC訪問時指出，「我們需要一個資訊可以交流的單一管道。但這個管道必須是符合法治、保障財產權、透明、開放等西方價值的系統，不可以是基於共黨政權、專制原則的系統」。美國情報人員也擔心在爆發衝突時，北京當局下令華為或其他中國大陸電信公司關閉網路。

(中時電子報)