千年牛樟雕神尊 森警驗出大陸冒牌貨 11:582019/06/04 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 慈濟宮委由木雕師採購「千年牛樟」，用於雕刻武財神神尊，不料遭民眾檢舉，被森警驗出竟是「小葉樟」。（廟方提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 森警送驗開斧儀式留下的木料，發現「小葉樟」冒牌「千年牛樟」。（廟方提供） 慈濟宮增設武財神殿，雕刻神尊的「千年牛樟」木料，被森警驗出其實是「大陸進口的小葉樟」。（王文吉攝） 補照片 (中時 ) #千年 #大陸 #神尊 #照片 #冒牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 台人最愛去哪國 泰越大黑馬 04:092019/05/31 財經要聞 農委會持續落實非洲豬瘟防疫及輔導 13:212019/05/31 財經 印度GDP超車 陸被逼到沒退路 13:542019/05/31 國際 為何秦始皇建的路千年都不長草？ 08:302019/06/01 歷史 這座橋用動物加固 歷經千年不倒 12:302019/06/01 搜奇 美拉攏台 學者：對陸崛起恐慌 04:092019/06/02 焦點新聞 阻兩岸民間交流惹眾怒 04:092019/06/02 論壇廣場 多省停產 大陸水泥價格看漲 04:092019/06/02 全球財經 降低美國打台灣牌的合理性 04:102019/06/03 論壇廣場 千年牛樟雕神尊 森警驗出大陸冒牌貨 09:452019/06/04 社會 社會熱門新聞 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 拒借大廳廁所還報警 管委會主委保全經理判賠 - 社會 - 中時 變態嫖客！燒鐵棒烙印賣淫女胸部下體 - 社會 與茶藝館小姐上摩鐵 慘遭仙人跳付200萬 - 社會 - 中時 失主打了這通電話 竟讓員警吃上瀆職罪 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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