森警送驗開斧儀式留下的木料，發現「小葉樟」冒牌「千年牛樟」。（廟方提供）
森警送驗開斧儀式留下的木料，發現「小葉樟」冒牌「千年牛樟」。（廟方提供）
慈濟宮增設武財神殿，雕刻神尊的「千年牛樟」木料，被森警驗出其實是「大陸進口的小葉樟」。（王文吉攝）
慈濟宮增設武財神殿，雕刻神尊的「千年牛樟」木料，被森警驗出其實是「大陸進口的小葉樟」。（王文吉攝）

補照片

(中時 )

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