6月1日全國韓粉齊聚凱道，不畏風雨重現當年紅衫軍的氣勢，現場突破30萬人參與，高雄市長韓國瑜當場宣布6月8日要前進東台灣，大家花蓮見，現場韓粉高聲歡呼，也期待這周六在花蓮的造勢大會，創造東台灣另一波高潮，讓宜花東的民眾親身體驗及全國上下看到的韓國瑜的韓流魅力。

台北市議員王鴻薇表示，這次東部造勢大會安排在花蓮市的六期重劃區，該場地可容納10萬人以上民眾參與。目前花蓮場的主辦單位「花蓮市婦女會」接獲全國各地民眾詢問，適逢端午連假火車票不好買，很擔心因買不到車票而錯過這場東台灣的盛會，主辦單位請全國韓粉放心，透過鐵公路聯運輸運計畫，可以讓大家用最優惠最便捷的方式抵達花蓮。

她補充，鐵公路聯運計畫是先搭乘首都、葛瑪蘭、國光、大都會等客運抵達羅東轉運站，再轉乘火車抵達花蓮，透過聯票購買比搭火車便宜100多元，班次眾多時間彈性，歡迎全國韓粉多加利用。

(中時 )