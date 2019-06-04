南榮科大從5月起發不出教職員薪水，學校高層至今卻始終神隱，拒絕出面負責。教育部技職司專門委員柯今尉今天表示，已行文南榮科大，要求7月底前必須有1億元資金到位，否則從明年2月起就要停辦。

目前已有高鳳、永達、高美等3所大專院校停辦，亞太創意技術學院也正在走行政程序中，預計今年8月停辦，南榮科大一旦明年2月停辦，將成為第5所停辦的私立大專校院。

高教工會今天指控，南榮科大積欠教職員薪水，卻沒人出來負責，甚至傳出可能想藉此引入財團入主，使學校近9億校產藉退場過程淪為私產。他們要求教育部解散南榮違法董事會，確保師生權益受保障。

高教工會說，南榮前校長黃聰亮涉及的販賣假學歷醜聞，已於今年2月27日遭法院重判15年有期徒刑。但共同涉案的董事及行政團隊，卻仍居學校高層，未遭教育部徹查或自請離退。

高教工會指出，南榮現任或曾任學校董事者，竟有8人家屬甚至本人購買或使用黃聰亮假論文假學歷，以致黃聰亮遭起訴判刑，董事會只宣稱毫不知情，卻未曾積極追究黃聰亮對學校的損害賠償責任，甚至還以校產墊付涉案個人應繳回官方之補助款。

高教工會說，南榮董事會已明顯失職失能，但教育部遲未依私校法向法院聲請解散部分或全部董事，造成了南榮師生深陷不確定的危機之中。目前南榮教職員已組成了「高教工會南榮分部」，將團結捍衛南榮師生權益。

柯今尉表示，南榮自從前校長黃聰亮涉嫌販售假學歷事件爆發後，就一蹶不振，招生狀況拉不起來。教育部之前將南榮列為專案輔導對象，並要求108學年起停招。學校在年初提出改善計畫時，表示會向企業募款1億元來支撐校務發展，但卻沒有實現，導致從5月開始欠薪。

柯今尉說，南榮現在有學生1309人，扣除6月畢業的423人，預估108學年還會有886個學生；至於編制內教師有69人、職員9人。根據估計，南榮每個月的運作經費需要1800萬元。

柯今尉說，南榮若在7月底前未讓1億元資金到位，教育部會勒令其停辦，但因為安排學生轉學及資遣教師需要一段時間，因此南榮最快是明年2月才會停辦。

(中時 )