為推展土壤及地下水技術研發成果，強化實務應用，環保署今（4）日舉行「培植技術開創紀元~107年土壤及地下水科研成果發表暨媒合會」，在土汙基金管理會執行秘書陳世偉、台灣土壤及地下水環境保護協會理事長陳士賢見證下，簽訂生物助劑技術產學合作備忘錄。

這兩件合作案例是崑山科大教授吳庭年與裕山公司，成大教授吳哲宏與業興公司，主要內容是現地分層灌注工法，以及厭氧脫氯生物助劑技術，也為土水產學媒合開啟里程碑。而透過這次活動，估計將媒合15-20組產官學進行技術與談，推升技術商品專利化，創造土水市場商機。

環保署長張子敬表示，已推動產學媒合工作多年，為加速改善汙染場址，深耕培植土水專業人才，每年度編列3千萬元鼓勵學術研究單位，持續精進土壤及地下水技術研發工作，預訂明年再提高為4千萬元。

在環保署長期推動下，已完成129篇國際性期刊投稿，取得23項專利及5件技術移轉，並成功媒合43件技術應用於試驗場址，獲得良好改善成效。環保署期望透過技術開發，提高實場應用價值，復育土水資源，改善國民健康生活品質。

這次成果發表暨技術媒合會邀請24位專家分享研究成果，展現技術應用潛力。並邀請9位專家，提供專業土壤及地下水汙染整治復育與調查等技術諮詢，開放汙染行為人與產業界預約面談。

媒合技術包含：底泥中疏水性有機汙染物高效率整合式整治技術，高效微生物膠體三氯乙烯的快速完全降解，Y-PGA釋碳基質，精準生物復育技術與電化學地質氧化等技術，在實際案例討論後續談合作模式。

(中時 )