民進黨總統初選激烈，蔡賴相爭白熱化。綠委邱志偉昨晚在臉書表態力挺前行政院長賴清德，但後來又刪除貼文，引發關注。民進黨團書記長鄭運鵬今（4）天表示，黨內初選表態不會有黨紀問題，坦言在民調前表態恐引起緊張。

民進黨將於周六（8日）舉行電視政見發表會，6月10日至14日執行總統初選民調，手機與市話各佔一半，且納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調。

施作民調前夕，綠委邱志偉昨晚在臉書公開表態「唯一支持賴清德」，不過後來急刪文，引發關注。民進黨團書記長鄭運鵬對此表示，蔡英文總統與前行政院長賴清德都認為初選過程平順團結，不需要讓民意代表各自表態，其實有表態，黨內也不會有任何黨紀規範，但盡量不要出現黨內互打狀況，若過度表態，恐釀支持者產生負面情緒。

鄭運鵬說，相信縣市長、議員、立委都高度節制，的確在快要執行民調前表態會引起黨內緊張，大家各自考慮就好。他坦言，現在表態，初選之後，還是要彌補過程中的傷痕，那個時候就不容易，要花點成本處理。

鄭運鵬認為，黨內不需要做出造成支持者焦慮的政治動作，相信每位希望表態與有表態的公職人員心理都有一把尺，即便表態也不能引發黨內負面批評，大家要有共識。

(中時 )