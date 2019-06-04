美國總統川普二度訪英火氣好大，人還沒到，就在飛機上開砲，大罵倫敦市長是魯蛇，下了飛機後，發現使館官邸竟沒有他最愛的福斯新聞台（Fox News），氣得在推特上大肆抱怨一番。

川普夫婦3日抵英展開為期3天的國是訪問。

川普與夫人梅蘭妮亞3日抵英後便直奔美國駐倫敦大使館，不料才出訪友邦2小時，他又在推特開砲，原來是他發現倫敦使館內，美國新聞頻道中竟然只看得到死對頭美國有線電視新聞台（CNN），他最愛的福斯新聞竟未獲權轉播，讓他「好難過」。

川普在推特中抱怨被迫看了一下子CNN後就把電視關掉，因為裡頭全是「負面的假新聞」，反問CNN收視率一直掉，「母公司AT&T為什麼不做點什麼改變現狀？」他說「當全世界都看CNN，就只會對美國產生錯誤印象，好難過！」

Just arrived in the United Kingdom. The only problem is that @CNN is the primary source of news available from the U.S. After watching it for a short while, I turned it off. All negative & so much Fake News, very bad for U.S. Big ratings drop. Why doesn’t owner @ATT do something? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

I believe that if people stoped using or subscribing to @ATT, they would be forced to make big changes at @CNN, which is dying in the ratings anyway. It is so unfair with such bad, Fake News! Why wouldn’t they act. When the World watches @CNN, it gets a false picture of USA. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國新聞網站Vox報導，英國民眾原本是看得到福斯新聞的，只可惜商業上未取得成功，母公司21世紀福斯（21st Century Fox）於 2017年終止福斯新聞在英國的播映權，當時21世紀福斯發布聲明稿表示，福斯新聞在全英國平均每天只有幾千人觀看，「我們做出結論在英國繼續提供福斯新聞頻道並不符合商業利益。」

不過福斯新聞在英國還不只有收視率問題，同年英國媒體監管單位英國通訊管理局（Ofcom）還發現福斯新聞在川普對7個穆斯林國家發布旅遊禁令及曼徹斯特恐攻的報導上不客觀、缺乏反面觀點，違反了英國法律。

(中時電子報)