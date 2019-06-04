保養潮牌KIEHL’S推快閃店 城市露營商品限量登場 12:342019/06/04 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 KIEHL’S城市露營系列。（KIEHL’S提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 KIEHL’S城市露營系列。（KIEHL’S提供） KIEHL’S金盞花爆漿燒。（KIEHL’S提供） 紐約保養潮牌KIEHL’S旗下咖啡廳KIEHL’S COFFEE HOUSE，以「肌膚保養」結合「咖啡文化」，打造舒適創新的複合式空間。 歡慶KIEHL’S COFFEE HOUSE兩周年，品牌推「城市露營」限定快閃店，並打造限定周邊商品，包括「紐約起士蛋糕」及「小甜餅布朗尼」結合台灣特色美食推出兩種口味「金盞花爆漿燒」、「金盞花蜂蜜氣泡飲」，KIEHL’S城市露營組，1300元。 (中時 ) #保養 #露營 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事件求償 台鐵擬告日商 13:072019/06/01 生活 普悠瑪事件求償 台鐵擬告日商 04:092019/06/02 社會新聞 解除分期詐騙出新招 櫃姐買千元保養品被騙20萬 22:522019/06/02 社會 崇友自有品牌堅尼西斯高速電梯接單報喜 14:432019/06/03 財經 蕭亞軒養病1年首露面！「這地方」網驚呆 10:062019/06/04 星光 保養關鍵第一步！逆時鐘按壓臉部這9穴點養出美肌 19:212019/06/03 美妝 美光生醫「青春考究」 運動者專用保養面膜 04:102019/06/04 產業．科技 后里男佔國有土地蓋露營區 依竊占判刑 11:382019/06/04 社會 生活熱門新聞 賀一航大腸癌逝 不化療續命8年？醫：關鍵在它 - 生活 台灣大腸癌率全球第一 胃腸名醫揭元凶 - 生活 大腸癌7大症狀！醫：跟養生無關 - 生活 預防大腸癌 醫揭6大必吃食物 - 生活 大腸癌9成機率痊癒 台大醫嘆：可惜了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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