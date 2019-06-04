KIEHL’S城市露營系列。（KIEHL’S提供）

KIEHL’S金盞花爆漿燒。（KIEHL’S提供）

紐約保養潮牌KIEHL’S旗下咖啡廳KIEHL’S COFFEE HOUSE，以「肌膚保養」結合「咖啡文化」，打造舒適創新的複合式空間。

歡慶KIEHL’S COFFEE HOUSE兩周年，品牌推「城市露營」限定快閃店，並打造限定周邊商品，包括「紐約起士蛋糕」及「小甜餅布朗尼」結合台灣特色美食推出兩種口味「金盞花爆漿燒」、「金盞花蜂蜜氣泡飲」，KIEHL’S城市露營組，1300元。

(中時 )