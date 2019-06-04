◎「不及格問政最高境界」韓國瑜凌晨開炮 再批綠營議員

高雄市長韓國瑜3日議會總質詢最後一天挺身捍衛團隊，與綠營議員大聲對嗆，指稱對方刻意扭曲、兩套標準，「是不及格的議員」；4日凌晨韓更在臉書貼文，劈頭就提「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」，這就是一個政治人物不及格問政的最高境界。

◎狠心逆子弒父伴屍3天 棄屍溪中鄰居撞見遭逮

新竹市39歲胡姓男子僅因不滿61歲父親念他兩句，5月31日竟持利刃猛刺父親20多刀致死，弒父後伴屍3天，3日將已發臭的屍體簡單包裹後，載到溪洲橋下棄屍，搬運過程被民眾目擊，警方據報將逆子逮捕，並漏夜在溪中找到屍首。

◎聯結車失控撞護欄 2車閃不過撞上1死6傷

國道1號北上75.6公里湖口路段4日上午4時13分發生起死亡車禍，疑似是一輛聯結車失控撞上中央分隔島，導致後方側車道兩輛自小客車閃不及撞上，事故造成第二輛小客車駕駛不幸喪命，其餘1人重傷、5人輕傷。

◎台中購物節汽車大獎出爐 納智捷S3等民眾開回家

自己的汽車大獎自己選！台中市府舉辦首屆「台中購物節」，除了千萬豪宅大獎，還有3輛國產汽車獎項，市府開放六款車型讓民眾票選，今公布結果，計有9127人投票，「納智捷S3」獲2822張票，占總投票數30.9％脫穎而出，民眾只要來台中消費500元，就有一張抽獎券，有機會把新車開回家。

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(中時電子報)