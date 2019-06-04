解放軍第二艘自製航母003艦衛星照

解放軍已著手打造第二艘自製航母003艦，繼國外的衛星照後，最近中國大陸網路上也出現了它的類比艦島新照。

新浪軍事的分析指出，照片顯示，003艦的航母桅杆出現了多支新天線。分別可能是協同交戰，以及敵我識別等系統天線，而這顯示它可能是中國海軍第1艘，也是全球第2艘具備協同交戰能力的航母。

從新照中可以看到，003型航母桅杆頂部有明顯的天線陣列。分析指出，從形狀來看，它應該是集成天線，而從位置來看，它可能是協同交戰系統天線。由於協同交戰系統通信速率較高，波長較長，能採用較小的天線，安裝位置也可以較高，以擴展無線電視距。

此外，它下面的桅杆底部又增加了天線陣列，分析認為，這個陣面是全向的。從形狀來看，它似乎類似美國OE-120敵我辨識系統天線。而阿利伯克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦上，就安裝了OE-120環形相控陣天線，以在複雜環境下辨識空中目標，提供更全面而完善的空中態勢感知。

先前解放軍自製航母敵我識別系統是採用條形平面相控陣天線，它的位置在艦載有源相控陣雷達天線上方，同樣實現了電子掃描，能跟隨後者雷達波束，同步辨識目標。不過，平面天線掃描範圍受限，只有120度，因此需要4套天線才完成全向覆蓋。相較之下，OE-120只需要1套環形天線，就能全向覆蓋，不僅體積和重量更輕，內部結構設計也更容易些，因此003型航母應該採用了這個設計。

(中時電子報)