知名資深藝人賀一航昨（3）晚傳出大腸癌病逝，享壽64歲。不少曾和他合作過的藝人聽到消息後都相當震驚，紛紛發文緬懷這位一代巨星，歌手孫淑媚也在社群網站上發文寫下：「賀伯…不痛了」，並貼出兩人合照，照片中賀一航十分活潑，也讓粉絲們相當不捨。
賀一航驟逝讓許多藝人好友都相當震驚，當中曾和賀一航一起主持節目的台語小天后孫淑媚，也發文緬懷這位過去的主持搭檔，兩人相差20多歲，當時是孫淑媚第一次從歌手轉主持，就搭檔賀一航這位主持前輩，賀一航在主持這件事上教導不少東西給孫淑媚，也讓孫淑媚相當感恩。
稍早孫淑媚再度感性發文，「我們總以為時間很多，多到可以長命百歲，多到可以浪費...有一天我們願意停下腳步回頭看，才知道生命是多麼無常多麼短暫…」她也感嘆：「最遺憾的事是『來不及』，錯過了就沒有了...」、「抱抱最愛的人」並在文尾寫下：「賀伯我想你了...」感動網友。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。