知名資深藝人賀一航昨（3）晚傳出大腸癌病逝，享壽64歲。不少曾和他合作過的藝人聽到消息後都相當震驚，紛紛發文緬懷這位一代巨星，歌手孫淑媚也在社群網站上發文寫下：「賀伯…不痛了」，並貼出兩人合照，照片中賀一航十分活潑，也讓粉絲們相當不捨。

過去孫淑媚（左1）首度跨界主持節目時第一個合作對象就是賀一航（右1）。（資料照／八大提供）

賀一航驟逝讓許多藝人好友都相當震驚，當中曾和賀一航一起主持節目的台語小天后孫淑媚，也發文緬懷這位過去的主持搭檔，兩人相差20多歲，當時是孫淑媚第一次從歌手轉主持，就搭檔賀一航這位主持前輩，賀一航在主持這件事上教導不少東西給孫淑媚，也讓孫淑媚相當感恩。

孫淑媚發文緬懷賀一航，照片中賀一航依舊活潑開朗。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

稍早孫淑媚再度感性發文，「我們總以為時間很多，多到可以長命百歲，多到可以浪費...有一天我們願意停下腳步回頭看，才知道生命是多麼無常多麼短暫…」她也感嘆：「最遺憾的事是『來不及』，錯過了就沒有了...」、「抱抱最愛的人」並在文尾寫下：「賀伯我想你了...」感動網友。

賀一航罹大腸癌8年 病逝榮總享壽64歲

(中時電子報)