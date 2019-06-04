台中工業區4日中午11時39分，因為台中市下起滂沱大雨，工業區內高壓電線路遭到雷擊，高壓線路設備出現異常，台電公司立即啟動自動送電，不到1分鐘時內就復原，台電表示

，幾乎沒有斷電，廠區供應廠商的電力未受影響。

位在台中市西屯區的台中工業區，因為高壓線路異常時間不到1分鐘，大部分廠商有的並未發覺有斷電，但中午時間網路上已有人貼出工業區斷電訊息，引發關注。

台電表示，雷擊打到工業區高壓線路設備，但經自動送電幾乎沒有斷電。

(中時 )