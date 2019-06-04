台中工業區高壓電線遭雷擊 台電啟動自動送電 12:502019/06/04 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中工業區4日中午傳出高壓電線路遭雷擊，台電啟動自動送電，立即解除斷電危機。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中工業區4日中午11時39分，因為台中市下起滂沱大雨，工業區內高壓電線路遭到雷擊，高壓線路設備出現異常，台電公司立即啟動自動送電，不到1分鐘時內就復原，台電表示 ，幾乎沒有斷電，廠區供應廠商的電力未受影響。 位在台中市西屯區的台中工業區，因為高壓線路異常時間不到1分鐘，大部分廠商有的並未發覺有斷電，但中午時間網路上已有人貼出工業區斷電訊息，引發關注。 台電表示，雷擊打到工業區高壓線路設備，但經自動送電幾乎沒有斷電。 (中時 ) #工業區 #線路 #斷電 #高壓 #中午 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺house》合遠新天地雙科技園區包圍房市看漲 09:002019/05/31 財經 合遠新天地雙科技園區包圍房市看漲 09:002019/05/31 風格 四川將推10條非遺旅遊線路 04:092019/05/31 焦點新聞 第一金十大股東 兩新面孔入列 04:102019/05/31 金融．稅務 林口華亞科正對面乙工地 6／18公開標售 04:102019/05/31 產業．科技 《產業》台灣虎航路跑，6月3日中午報名 17:392019/05/31 財經 台北中午飆36.6度 創入夏以來最高溫 16:322019/06/02 生活 大社工業區降編今審查 環團要求政府兌現承諾 13:132019/06/03 生活 台南市地政局整理270公頃土地 迎接台商鮭魚返鄉 18:332019/06/03 財經 生活熱門新聞 賀一航大腸癌逝 不化療續命8年？醫：關鍵在它 - 生活 台灣大腸癌率全球第一 胃腸名醫揭元凶 - 生活 大腸癌7大症狀！醫：跟養生無關 - 生活 預防大腸癌 醫揭6大必吃食物 - 生活 大腸癌9成機率痊癒 台大醫嘆：可惜了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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