經育才派出所員警介紹，吳嫌（中）終於找到工作，人生有了新方向。（馮惠宜翻攝）

台中一名48歲吳姓男子日前在北區親親戲院前看見一機車座椅上有一皮夾順手牽羊，經車主報警警方調閱監視器隔日被警察鎖定，吳男坦承行竊，警察得知他沒工作，還好心介紹他到清潔公司工作，吳男相當感謝警方讓他有了人生新的方向和新的可能。

台中市警局第二分局育才派出所日前接獲民眾報案，指稱和朋友相約至親親戲院看電影，未料離開時將皮夾遺 忘在機車座椅上，慘遭不明歹徒順手牽羊。警方立即調閱周邊路口監 視器畫面及至現場訪查，發現行竊的歹徒平時都在北區的商圈閒晃。

隔天警員晚間7時許巡邏經過雙十、力行路口時，發現一名男子在人行道上逗留，身形及穿著疑似前一日在親親戲院前竊盜的嫌疑人。員警當場拿出昨日監視器所拍下的偷竊畫面給嫌疑人觀看，吳嫌見鐵證如山無從 否認，只能坦承犯行不諱，並配合警方調查，乘乖交出贓款3,600元 、皮夾及其他證件，全案警方依法移送偵辦。

育才派出所所長蕭登元得知吳姓竊嫌為附近的街友，目前無業且居無定所，但吳嫌卻向警方表示，自己並不想當街友，也想找工作好

好過個像人的日子，卻苦無管道。

蕭登元感受到吳嫌懊悔的誠意，又得知轄內的一家清潔公司很願意扶助弱者，所以請員警居中聯絡，該公司的陳姓督導特別到派出所與吳男詳談相關工作事宜，並提供員工住宿，吳嫌很滿意公司提供的福利，並表示從地檢署出來就會去公司報到，正式上工。吳嫌對於警方替他轉介就業機會十分感謝，不僅讓他的人生重新出發，且不用再露宿街頭，過著有一餐無一餐的日子。

(中時 )