呂秀蓮籲民進黨 勿製造鐵籠公投 12:542019/06/04 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前副總統呂秀蓮（中）與前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲（左）、前國安會副祕書長張旭成（右）等人4日出席「公投修法：頭痛，鋸腿」記者會，呂秀蓮表示民進黨即將於立法院臨時會闖關通過的公投法修正案，不僅要求連署時必須附具身分證影本，而且還不能與選舉同時舉行，他痛批這是變相剝奪公民投票的權益，呼籲民進黨不要把公投變成鐵籠公投，也不該「打著民主、反民主」。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統呂秀蓮（見圖）與前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、前國安會副祕書長張旭成等人4日出席「公投修法：頭痛，鋸腿」記者會，呂秀蓮表示民進黨即將於立法院臨時會闖關通過的公投法修正案，不僅要求連署時必須附具身分證影本，而且還不能與選舉同時舉行，他痛批這是變相剝奪公民投票的權益，呼籲民進黨不要把公投變成鐵籠公投，也不該「打著民主、反民主」。（劉宗龍攝） 前副總統呂秀蓮與前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、前國安會副祕書長張旭成等人4日出席「公投修法：頭痛，鋸腿」記者會，呂秀蓮表示民進黨即將於立法院臨時會闖關通過的公投法修正案，不僅要求連署時必須附具身分證影本，而且還不能與選舉同時舉行，他痛批這是變相剝奪公民投票的權益，呼籲民進黨不要把公投變成鐵籠公投，也不該「打著民主、反民主」。 (中時 ) #公投 #民進黨 #呂秀蓮 #民主 #呼籲 也許您會感興趣 推薦閱讀 魔化海峽論壇 民進黨改叫民粹黨 04:092019/05/31 焦點新聞 陸委會自打臉 綠曾參與海峽論壇 04:092019/05/31 焦點新聞 妖魔化海峽論壇 凸顯綠營沒自信 04:102019/05/31 兩岸要聞 促轉會動作頻 唐德明：民進黨吹響用公權力輔選號角 17:202019/05/31 政治 公家就是我家 藍批民進黨吹響利用公權力輔選的號角 17:332019/05/31 政治 海峽論壇有那麼可怕嗎？ 04:092019/06/01 論壇廣場 李進勇縣長落選掌中選會 朱立倫千字文砲轟 10:052019/06/01 政治 傳石油工會搜手機號碼 賴：不只這個工會 11:282019/06/01 政治 選庶民總統 下架蔡英文 00:542019/06/02 政治要聞 韓國瑜是民進黨製造的超級怪物？網友吵翻了 10:402019/06/03 政治 政治熱門新聞 慘！綠營猛批韓國瑜 他預言明年立委選舉慘況 - 政治 40萬用喊的？韓粉要崩潰者看看這些圖 - 政治 王浩宇陷桃色風波 羅智強勸：做人厚道點好！ - 政治 聽到村里長談話 他斷言「韓流將再起」 - 政治 綠軍酸6／1人少？名嘴發豪語狂笑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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