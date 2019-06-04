前副總統呂秀蓮（見圖）與前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、前國安會副祕書長張旭成等人4日出席「公投修法：頭痛，鋸腿」記者會，呂秀蓮表示民進黨即將於立法院臨時會闖關通過的公投法修正案，不僅要求連署時必須附具身分證影本，而且還不能與選舉同時舉行，他痛批這是變相剝奪公民投票的權益，呼籲民進黨不要把公投變成鐵籠公投，也不該「打著民主、反民主」。（劉宗龍攝）

前副總統呂秀蓮與前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、前國安會副祕書長張旭成等人4日出席「公投修法：頭痛，鋸腿」記者會，呂秀蓮表示民進黨即將於立法院臨時會闖關通過的公投法修正案，不僅要求連署時必須附具身分證影本，而且還不能與選舉同時舉行，他痛批這是變相剝奪公民投票的權益，呼籲民進黨不要把公投變成鐵籠公投，也不該「打著民主、反民主」。

(中時 )