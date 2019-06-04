世界排名第4的奧地利職業男網好手提姆（Dominic Thiem）日前在法國網球公開賽的賽後記者會，進行到一半被女網名將小威廉絲（Serena Williams）打斷，要提姆讓出媒體室給她受訪，這件事在提姆公開後於社群網路引起討論，提姆在結束16強賽後對此表示，希望事情就這樣過去就好，大家不要再爭論。

提姆16強賽6：4、6：4、6：2擊敗來過台灣參加過海碩國際男網挑戰賽的法國好手蒙菲爾斯（Gael Monfils），晉級到八強，賽後被問到與小威的「媒體室風波」，提姆回應：「我不清楚是小威的錯還是大會官方沒安排好，也不知道她是不是有看到我正在受訪，或是其他人正在使用那間媒體室，如果她看到我了，稍微等一下再換她會比較適合。」

提姆補充，已經收到大會總監佛蓋特（Guy Forget）的道歉，「我不知道這件事是誰的錯，只是經歷了一場很奇妙的事，我從沒遇過的事。我人很隨和的，當然當下情況真的很尷尬，但我現在會忘掉它，讓事情過去就算了。」

(中時電子報)