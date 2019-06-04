以456.7888萬美元（約合人民幣3154.03萬元）拍下2019年巴菲特慈善午餐的，是一位大陸的90後——孫宇晨。6月4日凌晨，波場TRON創始人孫宇晨在其社交媒體帳號上正式宣佈，自己以創紀錄的價格贏得了第20屆巴菲特慈善午餐拍賣。

根據拍賣規則，獲勝者可以邀請7位朋友與巴菲特共進午餐，孫宇晨透露，他邀請對象會是區塊鏈行業的領軍者。「我希望所有人都能有收穫。」孫宇晨這樣表示。值得一提的是，「股神」巴菲特本人及其老搭檔芒格過去不止一次表達過對於比特幣的反感。不過，對於和孫宇晨一起進餐，巴菲特依然表達出了期待之情。

澎湃新聞報導，巴菲特在寫給助手的電子郵件中說：「我很高興Justin（孫宇晨的英文名）贏得了午餐，我期待見到他和他的朋友們。我們會度過一段美好的時光，格萊德基金會也將用他的這筆款項幫助數萬人。」

報導稱，孫宇晨出生於1990年7月30日，青海人，曾在北京大學就讀。目前孫宇晨的微博認證身份是「馬雲湖畔大學首期學員、陪我APP董事長兼CEO、微博簽約自媒體」，簡介中則介紹了他的其他身份，包括銳波董事長兼CEO、TRON基金會創始人、BitTorrent CEO。

2011年，人民網轉載《中國青年報》的文章，闡述了孫宇晨從三本到本大的奇跡故事。孫宇晨中學期間成績並不突出，但寫作不錯，後來獲得新概念作文大賽一等獎，從此完成逆襲，於2007年進入北京大學。北大畢業之後，孫宇屒繼續留美深造，碩士畢業於美國賓夕法尼亞大學。

1990年出生，如今還不到30歲，孫宇晨又是哪裡來的能量，可以花上超過三千萬元人民幣巨款拍下與巴菲特的這一餐？

《南方日報》一篇2014年的專訪顯示，2014年1月，孫宇晨創辦瑞博科技，同時擔任美國硅谷Ripple Laps中國區域負責人，並且已經拿到了知名風投IDG的資金。2017年，孫宇晨創辦了區塊鏈項目波場TRON。目前波場TRON團隊成員輻射北京、舊金山、首爾以及東京等海內外多個地區。團隊成員已經擴展至400餘人，其中技術核心力量來自谷歌、微軟、阿里巴巴、騰訊、百度等世界知名互聯網企業。

打開波場官網，可以看到孫宇晨的大幅照片，旁邊列有一串其過人的履歷：畢業於賓夕法尼亞大學和北京大學；在美國起步時加盟的Ripple；曾獲得2014年達沃斯論壇全球傑出青年，2017年福布斯亞洲30位30歲以下創業者；馬雲創立的湖畔大學首批學員中唯一的90後；2015年CNTV中國互聯網年度新銳人物。

在宣佈贏得巴菲特慈善午餐的拍賣之後，孫宇晨發表了一封公開信，信中寫道：「我一直都是巴菲特及其長期價值投資策略的信徒，當然也是他的忠實粉絲。」「我認為，此次與巴菲特共進午宴，將是一個謀求互相理解和成長的機會。為了增進對話並支持整個加密貨幣和區塊鏈社區，我將邀請數位區塊鏈業界領袖一道，前往紐約共赴午宴。」

眾所周知，巴菲特對於加密貨幣一直以來都抱有懷疑，甚至預言過比特幣「將會以悲劇收場」。在2019年5月4日舉行的伯克希爾·哈撒韋公司第54屆股東週年大會上，巴菲特說，比特幣不算投資，不產生任何價值，而是一種賭博。更早之前，巴菲特把比特幣的危害比喻成是「老鼠藥的平方」。

而孫宇晨無論是發家史，還是目前的身份，都與加密貨幣息息相關，這樣兩個人的午餐，究竟會擦出什麼火花，外界都相當期待。

(中時 )