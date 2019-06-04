最強梅雨竟然還沒到？昨天「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文，表示五月份的梅雨雨勢只是「一波流」，直到6月9日起的未來兩週，梅雨鋒面加上西南季風的強力支援、提供大量的水氣，恐為台灣帶來「猛烈強降雨」、「尤其是六月中旬左右，要特別留意！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，6月開始強降雨的機率會非常高！雖然五月時，西南季風很早就有雛形出現，但是沒有持續性的後援兵力。到了6月中旬，東南信風、索馬利亞噴流都給了南方暖濕空氣「西南季風」滿滿的熱量及水氣。隨著變強的西南季風吹向台灣，結合梅雨鋒面，「所以發生『強降雨』的機會也將愈來愈高」。

對此，網友們紛紛留言，「白話文一點 也就是說真正的梅雨鋒面要等到六月中旬」「天啊！今年的龍眼一定少到靠北」、「看完圖，台灣未來不是熱昏就是強降雨…」，而台灣颱風論壇也回應「對！這就是氣候變遷的結果」。

(中時電子報)