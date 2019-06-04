民進黨台北市議員梁文傑表示，民進黨樂見高雄市長韓國瑜參選2020，因為這樣民進黨就可以製造一個雙殺的機會。雲林菜農林佳新聽到梁文傑的言論，忍不住竊笑搖頭，形成有趣的對比。

梁文傑在政論節目《關鍵時刻》上表示，如果現在辦造勢大會的話，當然韓國瑜是第一名。但是去年台北市長選戰中，台北市長柯文哲的場子，人數都不會很多，但柯文哲最後是贏的呀！那時辦場子，有誰辦得過前民進黨立委姚文智和前國民黨立委丁守中，那時他們兩個動員人數都比柯來得多，且柯文哲舉辦的都是小型的活動，人數也沒很多。那是因為柯文哲的選民都不是出來拚聲勢的選民，且最後結果是柯文哲贏。所以韓國瑜會因為一場造勢活動就決定態勢？這是還有疑問的。

梁文傑更表示，他現在看到韓國瑜的聲勢，確實在年輕選民這塊中是下滑的趨勢，且以他個人觀點來看，民進黨是樂見韓國瑜通過初選。不過，在講這句話時，主持人劉寶傑馬上表示，「民進黨講的，我都不知道哪個是真，哪個是假的啦」？

這時，梁文傑趕緊回應，是真的！因為對民進黨來說，韓國瑜出線可以製造一個雙殺的機會，也就是高雄跟總統都雙殺。例如任何一個大聯盟的教練，如果看到有一個雙殺的機會，都不會放棄。不過，梁文傑說這話的時候，攝影機鏡頭帶到同台的林佳新正在竊笑搖頭，似乎不怎麼相信梁文傑的結論！

(中時電子報)