基隆市政府本月起舉辦「世界海洋月」系列活動，除了淨灘外，也推廣環教，圖為環保志工陳信助與七堵國小學生3日在阿拉寶灣淨灘。（陳信助提供）

根據環保署統計，2017年4月至2018年11月間，全台共清出7000多噸的海廢，基隆市政府本月起舉辦「世界海洋月」系列活動，除了淨灘外，也推廣環教。（陳信助提供）

根據環保署統計，2017年4月至2018年11月間，全台共動員近40萬的人次，舉辦2萬3469場淨灘，海灘上清出7000多噸的海廢，但仍遏止不了大量海廢不斷增加。基隆市政府本月起舉辦「世界海洋月」系列活動，除了淨灘外，海科館主題館8日也將開放免費參觀，推廣環教。

媒體3日爆出，宜蘭縣蘭陽溪出海口沙洲，被拍到1隻鳳頭燕鷗嘴喙被塑膠垃圾卡住，不能進食也無法喝水。市長林右昌表示，近期的新聞常出現各種海洋生物因為誤食塑膠袋，或是被魚網纏繞死亡，足以顯示海洋塑化危害整個海洋生態系統。

林右昌說，基隆海洋線長度約18.6公里，「基隆海洋月」已在2日開跑，由73名潛水志義工在八斗子望海巷進行淨海，累計清理526公斤海洋廢棄物，其中以廢棄漁具254.5公斤占最大宗，其次是廢棄塑膠品85.5公斤、寶特瓶27公斤、吸管2公斤。

林右昌強調，為呼籲市民減少使用一次性的塑膠用品，市府推出的「世界海洋月」共有世界海洋日啟動儀式、清除近岸海漂垃圾、海洋廢棄資源回收物兌換獎勵、淨灘活動種子教官培訓及企業淨灘等5大主軸，以共同維護海洋生態環境。

市府表示，8日上午9時30分，將在海科館舉行世界海洋日啟動儀式，主題館開放免費參觀，將會有環保手作DIY、海洋闖關、楓香舞蹈團及街頭藝人樂團表演等，當日還有免費接駁巴士，歡迎市民共襄盛舉。

(中時 )