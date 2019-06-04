苗栗縣石虎自治條例4日闖議會，透過35位議員表決，以不通過收場，再度被退回苗栗縣政府。（何冠嫻攝）

苗栗縣為石虎主要棲地，4日「苗栗縣石虎保育自治條例」闖議會拚三讀，能否通過成為全國焦點，一早台灣石虎保育協會等保育團體到場聲援，然草案交付二讀議程，正反兩方激烈辯論。35位議員出席，表決結果9票贊成、25票反對、1票棄權，苗栗縣石虎保育自治條例不通過，被送回苗栗縣政府。

台灣石虎保育協會邀集苗栗縣自然生態學會、苗栗縣海岸環境發展協會、台灣野蠻心足生態協會等保育團體前往議會聲援，苗栗縣議員陳品安、黎煥強、曾玟學、宋國鼎、陳光軒、羅貴星、劉順松、鄭宗國也到場支持。

台灣石虎保育協會秘書長吳佳其表示，保護石虎及棲地代表保育完整生態棲地，認為目前的條例版本能發揮實質石虎保育的最低標準，力盼能完整通過讓苗栗縣帶領全台灣共同保護石虎。

由於石虎條例送小組審查未能凝聚共識，便送大會討論，4日議會決議將石虎族群分佈與數量調查計畫與石虎自治條例兩提案合併討論，其調查計畫順利過關，議會也同意墊付500萬元執行，但石虎自治條例討論經過正反兩派人馬爭論不休，最後以9票支持、25票反對、1票棄權，「不通過」退回苗栗縣政府，闖關再度失敗。

(中時 )