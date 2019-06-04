繼李國修、豬哥亮後，演藝圈又一明星殞落，資深藝人賀一航昨晚間因大腸癌病逝，其實，根據外科醫師劉育志公布的大腸癌的真面目，一張張大腸直腸罹癌照片，觸目驚心。

劉志育今在臉書分享，他2017年2月以「大腸癌的真面目（真實照片，慎入）」在Care照護線上發文。他在該篇文中表示，其實絕大多數的大腸直腸癌患者一點症狀都沒有，幾乎都是在定期檢查被發現的，他並出示數張由下消化道攝影拍攝的大腸直腸癌照片。

大腸癌在影像上會出現典型的蘋果核。（圖/Care照護線上）

劉志育指出，大腸癌在影像上，會出現典型的蘋果核，厚實的腫瘤沿著腸道長成一整圈，使管徑變小，固態糞便就不容易通過。患者的排便習慣可能變得很紊亂，時而便秘，時而拉稀。仔細觀察腸黏膜，就會發現腫瘤前端與腫瘤後端的腸黏膜顏色不同。

他更進一步說，有的大腸癌會像朵花椰菜般越長越大，但若是長在升結腸的大腸癌，因為這邊糞便很稀，不太會被塞住，所以腫瘤可以長得很大顆，卻一點感覺都沒有外，大腸直腸癌甚至會出現轉移，除了肝臟、淋巴結外，也可能出現腹腔內轉移，若腫瘤細胞是在小腸腸繫膜上轉移，這種狀況非常棘手，預後也很差。

大腸癌。（圖/Care照護線上）

大腸癌腫瘤如花椰菜。（圖/Care照護線上）

腸阻塞是另一個嚴重的併發症，當大腸癌將腸道整個塞住時，患者就會嚴重腹脹，持續嘔吐。若不及時處理解決阻塞，患者將會脫水、休克、並進展為敗血症。

大腸癌轉移。（圖/Care照護線上）

大腸直腸癌分期。（圖/Care照護線上）

(中時電子報)