白冰冰第一個到靈堂致哀。（盧禕祺攝）

賀一航遺照選這張。（盧禕祺攝）

賀一航太太Judy。

柯淑勤曾與賀一航演夫妻。（盧禕祺攝）

白冰冰擁抱Judy。（盧禕祺攝）

白冰冰安慰Judy。（盧禕祺攝）

賀一航3日晚間因癌症病逝台北榮總，震驚各界，也令家屬及演藝圈友人們心痛不捨，家屬及親友為他助念到深夜12點，凌晨已移靈位於一殯附近的台灣仁本麗緻會館。中午12點10分，與賀一航有40年交情的白冰冰到靈堂致哀，賀一航的遺照這時剛好送到。Judy也搭柯淑勤的車隨後趕到。Judy一到，就與已等在裡頭的白冰冰相擁而泣，足足抱了2分多鐘，自己也流著淚的白冰冰，不斷安慰哭紅眼的Judy。

與賀一航結婚8年，伴著他走過許多風雨的Judy今早對於記者的慰問簡訊，也簡單回覆「謝謝」。4日一早賀一航的靈堂已開始佈置，靈堂內佈滿白玫瑰、波斯菊、白菊花、康乃馨、白百合等多種鮮花。賀一航的遺照在中午左右才送到，據悉這是他放在臉書，生前最喜歡的一張照片。

與賀一航合作《酸甜之味》，演他老婆的柯淑勤昨晚第一時間就趕赴榮總，陪在Judy身邊幫忙處理後事，陪著她度過最傷心的時刻，直到凌晨兩點多才返家，中午又去接Judy到靈堂，劇中老婆戲散情不散，相當有情有義，此外包括紀寶如以及中視《我愛冰冰Show》製作單位一群工作人員也前來致哀。

賀一航罹大腸癌8年 病逝榮總享壽64歲

(中時 )