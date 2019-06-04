前副總統呂秀蓮等人今日(4日)召開記者會，痛批行政院和民進黨團提出的《公投法》修正案，要求民眾連署公投時須附上身分證影本，並且讓公投與選舉脫鉤，表面上宣稱是為了因應死人連署公投問題，其實根本頭痛醫腳，變相剝奪公民投票權。

立法院六月中將召開臨時會，討論《公投法》修正案，對此呂秀蓮指出，現行連署制度下，民眾填寫身分證字號已經付出隱私權被侵害的危險，如果還要求拿出身分證影本，民眾不一定隨時攜帶身分證，現場也不一定有影印機，且且誰能保證拿了影本 不會有作奸犯科的疑慮？如此將導致連署成案難度大增。

呂秀蓮還表示，去年中選會宣稱有三項公投無效連署比率達三成，但其他幾個公投案比率只有一成多，如有死人連署情況中選會上網查核後就可以剔除，且若惡意偽造，刑法本就有偽造文書規定可懲處，如今卻要強制全民連署公投時都必須送上身分證影本，根本是頭痛醫腳。至於行政院提案修法將宮投「應」與選舉合併進行改成「得」，乃至於民進黨立委蔣絜安進一步提案，規定公投每兩年舉行一次且固定八月舉辦，毫無與選舉同時舉行的機會，但不跟選舉同時舉行，如何達到足夠的投票人數生效？希望民進黨不要落實別人鐵籠公投的譏諷，變相剝奪公民投票權，不要打著民主背叛民主。

台灣環境保護聯盟副祕書長潘翰疆痛批中選會瀆職，他指出中選會前代理主委陳朝建曾承諾今年六月要開始實施公投電子連署，「我們這麼先進的資訊國家連一個電子連署系統都無法建立稿到承諾跳票，希望接下來的公投案都能用電子連署」。去年積極投入東奧公投的前國防部長蔡明憲則補充，如果實施公投電子連署，要查核是否有死人連署一小時就可以搞定。

東華大學教授施正鋒指出這樣的修法將讓在野黨無法翻身，如果民進黨明年失去執政權，區域立委也輸到只剩林淑芬時，連公投武器都沒了，許多年輕人支持蔡英文，卻沒有想到蔡英文的修法讓年輕人實質喪失公投權。至於是否能透過釋憲遏止？大法官幾乎都已經是蔡英文的人了。

前國安會副秘書長張旭成直言，民進黨上次公投輸慘了怕了，所以希望盡量不要有公投，於是從修法和執行立場著手，他也痛批蔡英文根本不了解民主。

東吳大學副教授胡博硯則說，這次要修法宣稱因為有死人連署問題，但怎知有死人連署？因為有查核機制查到，那何必還修法要求附身分證影本？

呂秀蓮總結，批評中選會應作為不作為電子連署遲不執行呼籲盡快，而民進黨提的公投法修正案要求附身分證影本讓公投與選舉脫鉤，分別有侵犯人權與妨礙公投生效的疑慮，如果民進黨硬要通過，在之後的選舉會付出慘痛的代價，明年想要繼續執政將是天方夜譚。

(中時 )