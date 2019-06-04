超驚險！大陸有女童在搭電梯回家時，電梯突然不受控從19樓急降，不過女童當下沒有慌張哭鬧，立刻按下全樓層按鈕來自救，所幸最後電梯在1樓安全停止。電梯內畫面曝光，讓許多網友驚呼「太可怕」，也大讚女童的沉著冷靜。

據《澎湃新聞》報導，廣東深圳有社區上月28日發生電梯下墜事件，當時有名9歲女童正搭電梯回家，電梯中乘客依序離開，到19樓後只剩下她一人，但關上門後電梯卻突然不明原因快速下墜，從監視畫面中看到，電梯下墜後，女童快速將各樓層按過一遍，她事後表示，曾上過類似的安全課程說過若遇到電梯下墜時，可以透過把所有按鈕全部按過來自救，幸好最後電梯安全降落至1樓，女童也沒有受傷。

女童搭電梯突然不受控急降，她連忙按下全樓層按鈕自救。(翻攝澎派新聞)

社區居民表示，電梯無預警下墜情況已不是第一次發生，深圳市場監管局派相關人員初步調查發現，這起意外可能是消防應急系統被錯誤觸發導致，社區管委會也表示，會進一步提升故障排除率，避免類似情況發生。

影片曝光後，網友紛留言，「太可怕了」、「幸好沒事」、「真是機智的孩子」、「好淡定」、「沉著冷靜，強過許多成年人」。也有網友表示，「應該是電梯依消防程序迫降不是下墜」、「應急自救逃生等的模擬演練和宣導真的不能少」、「多學一點知識，說不定明天就救了你」。

(中時電子報)