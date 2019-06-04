高雄市長韓國瑜在凱道喊出「發財外交」，卻引來外界訕笑，不過親民黨前文宣部副主任吳崑玉就指出，事實上「發財外交」早有先例，南韓就是如此，1998年，南韓總統金大中定位韓國為「通商大國」，同步進行政府改造，將外交部改名為「外交通商部」，在推動簽訂FTA過程中發揮了很大作用。

吳崑玉指出，駐外的韓國外交官，增加協助國內產業到駐地國發展的業務，協助當地市場評估、連繫當地僑社、洽接當地通路。一直到2013年，才又改回外交部，而將上述任務，都歸併到新成立的「產業通商資源部」內，整合運作。

吳崑玉表示，這些改造與改變，都是在國家戰略的指導下進行。為了簽訂FTA（自由貿易協定），韓國在2003年及2013年，分別發佈了兩次「FTA Roadmap（自由貿易協定路徑圖）」，從遙遠的智利開始試簽FTA，摸索簽訂FTA時需注意的事項及衝擊因應之道，之後以FTA為先鋒，組織全國之力，朝通商大國目標邁進。

吳崑玉說，這是一個整合外交、情報、產業、文化、宣傳、國內外資源，軟硬兼施總體戰成功的勵志故事，是貨真價實的「發財外交」，造就了韓國今日「通商大國」的地位。

但他也呼籲韓國瑜，若要落實「發財外交」，應該要立定台灣成為「商業大國」的總體目標，並規劃出實現此一目標的途徑與方法，也就是總體的「國家戰略」。

吳崑玉認為要達成此一戰略目標，必須要先改變公務體系官僚文化，讓各單位學會合作完成目標，凡事內部先協調，整合性的為民間企業服務；提升經貿代表處的功能與位階，讓其與國內窗口能夠直接銜接，讓中小企業能簡單找到協助與輔導單位，評估國際市場，洽接國際通路，讓國際投資有所保障、國外融資較為便捷，這樣就功德無量了。

(中時 )