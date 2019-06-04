東港居民上百人4日到工廠舉白布條抗議，高喊「還我新鮮空氣」！（謝佳潾攝）

東港居民上百人4日到工廠舉白布條抗議，高喊「還我新鮮空氣」！（謝佳潾攝）

4日抗議現場、廠方是休息的狀態，但就還是有臭味飄出。(謝佳潾攝)

東港鎮工業區去年進駐一座號稱全台首個引進德國技術、將禽畜糞透過微生物發酵成有機肥的農業廢棄物處理場，業者還強調斥資4、5000萬添購最好的除臭設備，但近半年來附近居民被臭到連吃飯都作噁，在經里長與業者協調10多次未果後，上百人4日到工廠舉白布條抗議，高喊「還我新鮮空氣」！

「臭到沒天理！」抗議民眾不滿地說，臭味是隨風向飄散，所以鄰近周圍的興東里、船頭里、新勝里全部遭殃，且是不時就聞到雞糞味，尤其在早上、傍晚時最嚴重，而這附近又都是住宅區跟學區，那種死老鼠味別說居民臭到吃不下飯，家長也很擔憂學生在上課時會不會因聞臭味聞到健康出問題。

船頭里長葉而項指出，這半年來居民已經向他反映無數次，而他也與業者溝通10多次，對方都稱會處理，且還在4月10日時承諾會在未來1個月內做有效改善，但至今臭味還是有，就像現在在抗議現場、廠方是休息的狀態，但就還是有臭味飄出。

「再不處理，我們就要去縣府潑屎抗議！」東港鎮代表會副主席吳金福怒稱，居民已經忍無可忍，每次反映廠方就說有改善，但現在事實證明就是還會臭，希望環保局快點透過公權力解決，還給大家基本的生活品質，而若政府再不給予處置，不排除下次號召更多人到縣府潑屎抗議。

「乾脆遷廠啦！」多數居民則稱，既然廠方一直強調他們有改善，那就相信他們，但很明顯改善後還是有臭味，所以乾脆遷廠，不要再荼毒大家了。

郭姓廠長則稱，他們近來一直努力改善除臭設備，除噴灑鳳梨酵素抑制臭味外，還將臭味抽到後方的除臭槽，且槽中還添加牛樟木屑、活性碳、碎石等，堪稱是不計成本在除臭，而在畜糞發酵的3小時內基本上是無臭的，應是發酵完加熱時才有味道飄出，會再盡力將除臭設備做到最好。

環保局表示，該廠是合法座落在工業區的農業廢棄物處理廠，除臭設備也都齊全，但因鄰近住宅區、學區，所以確實接獲不少民眾檢舉臭味，而截至目前為止，稽查科已到該廠進行過4次異味官能檢測，臭味檢測值都沒問題，但因稽查人員在現場也有聞到味道，所以有依空汙法第32條進行裁處，裁處書近日會送到廠方手上。

環保局強調，依規定，工廠若在一年內經2次限期改善要求而未達標且違反同法條，環保局可向其勒令停工。

(中時 )