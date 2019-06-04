外埔區鐵山里下鐵山段1地號崩塌嚴重，立法院副院長蔡其昌前往會勘。（陳淑娥攝）

外埔區鐵山里下鐵山段1地號崩塌嚴重，威脅上方居住安全。（陳淑娥翻攝）

台中外埔區地勢由北向南依次分為五崁，河階地形十分特殊，多處須施作駁坎防護以確保居住安全。其中低崁的鐵山里下鐵山段1地號崩塌嚴重，威脅上方民宅安全，民代爭取中央預算500萬元，下半年將施作水保護坡工程。

立法院副院長蔡其昌4日邀集農委會水保局台中分局長黃振全、市議員施志昌、台中市政府水利局、國產署、台中農田水利會、台中市外埔區公所及外埔區鐵山里辦公處等會勘，爭取500萬經費施作水保護坡工程，讓上方居民免除遭受崩塌風險。

蔡其昌說，外埔因地形因素，多處皆須施作駁坎防護，惟近年因大雨沖刷，原駁坎結構飽受破壞，若不立即改善，上方民宅地基若流失將產生危險。鐵山里長劉圳指出，近幾年來氣候不穩、強降雨頻仍，部分地段土石滑動，下鐵山段1地號崩塌嚴重，威脅上方緊鄰住宅居住安全，造成人心惶惶。

目前已爭取中央500萬元經費，下半年將開始施作水保護坡工程，市議員施志昌表示， 1地號段上方是住家、道路，下面是田區，為確保居民安全，未來將施作駁坎護坡、石籠掛網及噴漿方式穩固結構，讓崩塌情形不再繼續惡化。

下鐵山段是鐵山里與廍子里交界之坎坡，從鐵砧山一直延綿至馬鳴里，長約1.2公里，坎坡高差15至20公尺，居民多年來依賴綠化植栽，保持坡坎穩定度。

(中時 )