微風台大醫院商場限塑，提供天然竹纖維吸管。（微風提供）

配合環保署7月1日限塑政策，微風集團領先業界提早1個月全面實施限塑政策，集團旗下10個據點自本月1日起不再提供消費者一次性使用的塑膠吸管，若消費者有需要，則改採提供環保材質的吸管。

意識到環保與永續的重要性且為響應政府的政策，微風集團提前響應限塑，並於4月起向各專櫃進行宣導，不光是為配合環保署的政策，而是透過直接行動讓各專櫃及消費者意識到環保的重要性，其中，微風台大醫院商場也配合院方，採用成本更高的環保竹纖維吸管。

微風集團持續關注環保永續議題，像是微風超市包裝用紙袋取代塑膠袋，更推出購物袋，減少塑膠袋污染環境的可能性；為響應世界地球日，微風慈善基金會也曾推出環保手工皂、邀請小朋友自製杯套等活動；日常中也鼓勵員工不開車，使用步行、單車或大眾運輸上下班、徹底實行垃圾分類，希望從這些生活的小習慣做起，將環保意識落實於生活中。

(中時 )