國民黨北市議會黨團提案《重陽敬老金致送自治條例》，法規委員會上周三審查時，國民黨議員主張進入逐條審查，部分議員則認為要等市府提對案後再審，最後決定明天法規會再審。不過，今天市政會議上，市長柯文哲仍決定，把重陽敬老金從「普發」變成有排副限制，改將預算投入其他長照系統，這樣的政策方向不會改變；換言之，明天法規會的審查，市府仍會繼續捍衛原本的政策。

柯文哲上任後取消重陽敬老金，即使國民黨團提案要求恢復，今早市政會議上仍決議，重陽敬老金不是法定社會福利事項，而且一次性給付不具預算效益，所以105年度起修正《重陽節敬老禮金致送作業須知》，明定領受人要是年滿99歲（原住民年滿89歲），或是年滿65歲（原住民年滿55歲）的列冊低收、中低收入戶，該政策方向不但不會改變，且還要提升法規位階，制定為《重陽節禮金致送自治條例》，將以上限制規範入法。

法務局長袁秀慧中午受訪時進一步指出，市長對於老人福利還是有執政的優先順序，例如應該優先做健保補助，而非發放重陽禮金，所以希望社會局、法務局繼續和議會溝通，採用市府的版本。

她也說，若議會仍堅持要普發，市府雖「尊重」，但這麼大筆支出卻沒有財務來源，恐有違反《財政紀律法》的疑慮，希望議員可以明確提出如何分配預算，雙方再來討論，不過無論如何分配，勢必都會讓其他資源被擠壓到。

(中時 )