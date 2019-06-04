東大門自強夜市塌毀建物，縣府1天內迅速剷平。（范振和攝）

自強夜市天橋經大火高溫燒烤，安全性堪慮，攤商們紛紛建議拆除。（范振和攝）

自強夜市受災戶林國寶憑弔燒毀攤位，叫苦不已。（范振和攝）

自強夜市攤商整理半毀攤位，重新出發。（范振和攝）

自強夜市旁的軍武展示場地，由於地點不適宜，攤商對臨時設攤處不感興趣。（范振和攝）

花蓮縣政府出動機具，積極整理自強夜市。（范振和攝）

花蓮東大門自強夜市發生暗夜大火，花蓮縣長徐榛蔚3日晚上11時左右，引領相關局處首長四度漏夜會勘，建設處已迅速地拆除塌毀地上物完成，今天4日交由環保局整理，因天橋有安全疑慮，審慎評估是否拆除；同時，縣府已代向市農會爭取低利貸款成功。

徐榛蔚一行人會勘至今天零時10分，隨後與相關局處再返回縣府繼續開會至凌晨2時，因結構技師和土木技師會勘，發現天橋有安全疑慮，需要審慎評估，因此，無法按照先前決議計畫進行。

另，臨時攤位的部分，原本計畫設置自強夜市後端代天府前，或毗鄰的退役軍武展示場旁，但因自由街香榭大道和地下排水系統工程，恐會影響動線和人潮，因此，都無法成案，縣府將與主委及攤商代表另尋解決路徑。

縣府觀光處長唐玉書指出，4日上午，他偕同工商發展投資策進會總幹事張福檳，帶領自強夜市代理主委張巨文前往花蓮市農會拜會理事長陳保成，獲允諾提供受災戶38攤最優惠低利貸款，最高額度50萬元，希望幫助攤商度過難關。

張巨文說，此次暗夜大火，自強夜市全毀32攤、半毀6攤，其中「台灣防水包」主人陳佳茹損失最重，超過百萬元，而他與攤商研商結果，期盼能拆除夜市上方的天橋，如果要從夜市徒步觀賞海景，可以利用擋土牆做美麗的U型連絡道即可。

而「寶記櫻桃鴨」主人林國寶表示，他將攤位內部重新裝潢後，連同生財器具損失80萬元左右；一旦拆除天橋，底下營生的攤位也較通風安全，同時，原址重建也可避免顛沛流離，攤商們願意等待復原作業期。

唐玉書強調，一場大火燒出很多複雜問題，攤商營業項目不同，自然需求也不一，縣府持續表達對攤商關心外，也積極協調，期盼在端午連假前，能找個安全地段，先讓受災戶營生，彌補損失。

(中時 )