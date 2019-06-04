逢甲大學28名大學生，5年前參加航飛旅行社的國內旅遊行程，由羅姓女導遊帶隊，不料，在墾丁南灣的行程遇上颱風，蕭姓和涂姓兩名男大生遭大浪捲走溺斃。案經高院二審4日判決，逆轉改判判羅女及旅行社不必連帶賠償兩死者家屬1986萬多元。

高院認為，蕭、涂等2學生明知事發當日墾丁南灣禁止下水，且屢遭巡邏員勸阻不聽，並在巡邏員未注意時繼續戲水，才發溺水死亡結果。合議庭認為蕭等2人均為大一學生，事故發生時滿19歲，他們的智識足以判斷違規下水所的危險，而應於巡邏員勸阻自行離開海域，且羅姓導遊先前已叮嚀提醒玩水注意事項，不得僅以羅未盡速將二人帶離，就認定羅應負過失責任。且羅刑事已判無罪確定，因此廢棄原判，改判免賠。

2014年6月間，逢甲大學28名大學生在颱風來台前夕出遊，承辦的航飛旅行社指派羅姓女導遊帶隊。行程中一行人在墾丁南灣沙灘，當時浪高1至2公尺，沙灘已插上紅旗警告禁止戲水，有1十多名學生在沙灘跳浪時，直接遭大浪捲走，其中蕭姓及涂姓學生不幸溺水身亡。

蕭、涂兩家人認為，羅女職責為保護監督學生安全，認為她沒禁止學生嬉戲，過程中還離開監督範圍，釀成兩死悲劇，主張旅行社及導遊應連帶負民事賠償責任，一審判賠蕭、涂兩家共986萬多元。

(中時 )