台中市大坑山區蛇出沒，登山民眾拍下在健行過程，竟然看到一隻眼鏡蛇和他對望的驚嚇畫回。（摘自台中市府觀旅局臉書）

小心！大坑蛇出沒！台中市長盧秀燕4日在市政會議表示，很多民眾去大坑健行登山，發現蛇類擋道，上千條蛇隻影響民眾安全，委外清理的業者，3、4月即捕捉近600條，數量驚人，質疑是宗教團體或民眾放生蛇類，以消業障之名放生，卻危害他人安全，民政局長吳世瑋說，以前區里曾見到有人提著一袋一袋的蛇去放生，這些不是大坑原生的蛇，太不可取，提醒民眾小心，市府也會加速捕蛇。

農業局長蔡精強表示，市府制定《台中市放生保育自治條例》，自條例2012年10月22日公布施行以來，今年只有一件中華民國魚類學會申請放生的野生動物「鱸鰻」100隻，放生地點為筏子溪。目前尚無開罰案件；依條例第九條規定，任何人未經申請許可的放生行為，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

「哇！登山走到半路，竟然看到一隻眼鏡蛇和你對望！」一名登山民眾說，其他山友還有人看到龜殼花，近檢北屯大坑地區發現蛇類出沒增加，農業局表示，已委外廠商執行捕蛇作業，維護周遭安全。

盧秀燕強調，最近大坑地區出現約1000條以上蛇隻，造成附近居民及遊客安全疑慮，若是人為刻意放生，將依法開罰，並呼籲民眾積極舉報，小心防範，蛇類過多會影響到民眾安全性，要求農業局、民政局及區公所等相關單位加強改善，並向民眾宣導若有發現不當放生行為，務必依法舉報，共同維護鄰里環境。

吳世瑋也要求區公所加強巡查，並提醒民眾小心防範。

蔡精強說，全球氣候變遷造成溫度偏高，蛇類提早活動，6月已進入蛇類活動高峰期，大坑蛇出沒應為夏季正常野生動物自然行為，目前尚無接獲民眾檢舉此區域有不當放生的案件，今年放生申請案件目前為1件，為中華民國魚類學會申請放生的野生動物「鱸鰻」100隻。

蛇類太多成患，蔡精強指出，市府自今年3月起委託廠商捕蛇，截至4月底總計捕捉數量559條，包括臭青公、眼鏡蛇及黑眉錦蛇，去年同期消防局蛇類案件通報量，3月份205件、4月份668件，夏日蛇類明顯增加。

農業局提醒，若於野外耕作時，建議穿載笠帽、雨鞋或工作鞋等防護工具，看到蛇類時務必快速離開不要接近；如於住家民宅、社區及學校發現蛇類，應撥打119請專業人員到場處理，以維護安全。

(中時 )