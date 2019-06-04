在嫌犯住處查獲第一級毒品海洛因13.13公克、海洛因捲菸8支、第二級毒品安非他命316公克、大麻0.42公克、販毒所得新臺幣19萬3900元、電子磅秤及安非他命吸食器等相關贓、證物。（翻攝畫面）

一名綽號「小琪」的鄭姓女子，在販毒男友車禍身亡後，接收他的資源，繼續販賣毒品，販毒地區遍及北台灣，航空警察局緝毒中心等單位深入追查5個多月後，將鄭女為首的販毒集團一舉破獲，逮捕鄭女等16人到案，並起出毒品海洛因及販毒所得等證物，移送士林地檢署後檢察官聲押鄭女獲准。

航警局刑事警察大隊毒品查緝中心在2017年10月間偵辦一起跨境走私案件，經追查發現以綽號「阿文」的黃姓男子為首的販毒集團，涉嫌在新北市汐止地區販賣第一、二級毒品海洛因、安非他命供不特定人施用，檢警在掌握線索追查後，並準備收網時，「阿文」疑似因吸毒過量，在高速公路發生車禍意外身亡。

在阿文車禍身亡後，該販毒集團並沒有消失，反而由阿文的女友綽號「小琪」的鄭姓女子繼續接手男友販毒網路，航警局刑警大隊緝毒中心報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，會同台北市警士林分局、桃園市警蘆竹分局、新竹市警第一分局、基隆市刑大偵一隊等單位組成聯合專案小組，持續佈線追查5個多月。

經過長期的搜證跟監，眼見時機成熟，專案小組成員在5月30日持士林地方法院及地檢署核發之搜索票、拘票，在新北市汐止區、三重區等地逮捕鄭嫌等16名犯嫌，同步在嫌犯住處查獲第一級毒品海洛因13.13公克、海洛因捲菸8支、第二級毒品安非他命316公克、大麻0.42公克、販毒所得新臺幣19萬3900元、電子磅秤及安非他命吸食器等相關贓、證物。

航警局指出，經詢問相關嫌犯後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦，也持續擴大追查毒品來源及其下游銷售網絡。

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(中時 )