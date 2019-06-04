馬恰多在6局下敲出滿貫全壘打。（嵌入自FOX體育台臉書）

季前馬恰多（Manny Machado）先與教士簽下10年3億美元大約，哈波（Bryce Harper）隨後以13年3.3億美元加盟費城人，兩位3億男今在聖地牙哥的配可球場正面交鋒，結果馬恰多技高一籌，在6局下擊出中右外野「滿貫全壘打」，助教士主場8比2勝出，也比下了4支0的哈波。

馬恰多在6局下滿壘時踏入打擊區，將右投哈默（JD Hammer）送出中右外野牆外，費城人右外野手正巧就是另一位3億男哈波，只能目送球兒飛上看台。配可球場的計分板瞬間變成8比1，馬恰多以本季第10轟替教士的7分大局定調，奠定勝局。

其實馬恰多今天4打數就只敲出這支安打，卻是一記重擊。同樣擔綱第3棒的哈波則連1支安打也沒有，8局上還因為呆看第3顆好球吞K，與主審迪黑蘇斯（Ramon De Jesus）發生爭執，只能等明後天再來討回顏面了。

哈波（右）8局上遭到三振，與主審迪黑蘇斯發生爭執。（美聯社）

(中時電子報)