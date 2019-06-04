可解決大新竹地區缺水的「桃園~新竹備援管線工程」，在滂沱大雨中由行政院長蘇貞昌（右二）等人動土動工。（羅浚濱攝）

立委林為洲對「桃園~新竹備援管線工程」，水公司和綠營人士讚揚行政院長蘇貞昌，戲稱是「演講比賽，限時3分鐘」。（羅浚濱攝）

行政院長蘇貞昌要求水公司重新開啟簡報，指翡翠水庫完成板新供水計畫，減少石門水庫的供水，才能做這條備援管線供水給大新竹地區。（羅浚濱攝）

可解決大新竹地區缺水、列入前瞻基礎建設的「桃園~新竹備援管線工程」，4日在滂沱大雨中，由行政院蘇貞昌、新竹縣、市長等政壇人士熱鬧動土開工。蘇貞昌下車致詞時，批國民黨反對前瞻計畫，立委林為洲馬上跳出來吐槽說「我們反對的是軌道，不是前瞻！」並戲稱開工致詞有如「演講比賽！」

開工典禮在湖口鄉農會農產加工廠前舉行，水公司簡報備援管線工程經費27.8億元，長26.3公里，預定2020年底施工完成，2021年6月完成通水作業，讓石門水庫每日調度新竹4.6萬噸用水提升至20萬噸。

「備援管線將會成專管！」新竹縣長楊文科表示，新竹地區除竹科外還有台元園區及新竹工業區，產值高達2兆，用水量不斷增加，管線完成後可讓大新竹地區民眾喝好水，縣府會全力協助路面開挖等行政工業，讓管線能在1年半完工。

新竹市長林智堅稱蘇貞昌是他城市治理的「師父」，不斷美言蘇的魄力和執行力，前贍不是債留子孫的計畫，強調備援管線的「大禮」能解決竹科和民生用水，更可讓大新竹地區民眾都能喝到水庫水。

在民進黨立院總召柯建銘讚揚蘇貞昌後，國民黨立委林為洲戲稱致詞有如「演講比賽，限時3分鐘！」指備援管線完成，供水量將比現有多出1／3，對新竹地區平均每4年遭1次乾旱，有如及時雨，他並再次強調國民黨「不反前瞻，不反民生，反有疑慮的軌道！」

蘇貞昌對水公司和綠營入士的讚揚，打趣說「好像是我在選一樣！」稱這是蔡英文總統正確的領導。蘇直指開場舞獅表演的大鼓寫「中華台北」，他很不以為然，說改成「台灣」，不然「中華民國」也可以。

蘇貞昌說他很重細節，隨後拿起螢光筆將水公司的簡報做深入陳述，指翡翠水庫完成板新供水計畫，每日可供水82萬噸到板新，減少石門水庫的供水，才能做這條備援管線供水給大新竹地區。

蘇貞昌最後說他帶來「大紅包」，將給新竹縣市的水岸計畫10億元，贏得熱烈掌聲。在滂沱大雨中，蘇貞昌與在場貴賓持鏟挖土3次，宣佈備援管線開工大吉。

(中時 )