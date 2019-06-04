特戰官兵以拋繩槍拋射牽引繩。（軍聞社提供）

「戰術繩索班」學員進行快速攀降技術考核。（楊佳穎攝）

陸軍特指部特二營中尉湯銘安。（楊佳穎攝）

陸軍特戰指揮部特4營今年3月執行為期20天的「濱海城鎮要地行軍訓練」，期間曾於彰化一棟5層樓大樓，演練特戰部隊使用拋繩槍架繩、自外牆單繩突擊，以及城鎮作戰所需橫渡、攀降等技術，動作迅速靈活，完美展現訓練成果。事實上，相關技術訓練出自陸軍特戰「戰術繩索班」，並於2017年起接受民間「散木團隊」公益技術指導，至今已訓練九期約200名學員。

「戰術繩索班」前身為「垂直地障攀降班」，在與「散木團隊」接觸後，融入新式攀降、繩索及山訓器材，以科學化安全觀念結合傳統山地戰技技能，並在今年推行九大駐地分組訓練班隊，正式成立「戰術繩索應用班」。

採訪這天，學員們正進行基礎班的快速攀降技術考核，面對3層樓高的繩索，必須背著槍、在20秒內攀到最高點，全靠腿部力量支撐，雙手則握繩輔助。過程中，學員要能夠自行組裝器材、故障排除，途中還能隨時「臨停」，以雙手持槍攻擊，甚至持槍移動完成任務，展現機動性。

陸軍特指部特二營中尉湯銘安指出，特戰官兵認識「散木團隊」後，發現召集人徐世豐老師的繩索技術，有助提升特戰能量，研發使用的「子惠耐熱繩」、「子惠結」等，能改善攀登、下降方式，讓隊員在進行繩索下降時能「自動自停」，雙手放開靈活運用、應變突發狀況，包含持槍警戒、出槍等，「發現敵人時，隨時可做殲滅敵方的動作」，在戰場或搜救上絕對都是非常大的幫助。

湯銘安並說，戰術繩索班成立至今，目前教學模式分為基礎、進階及高階班，「基礎班」課程包含認識繩索、器材到個人繩索技術，「中階班」教授團隊救援技能，「高階班」則運用在戰術、戰法上，克服困難地形、改善作戰部署。她也說，相較過去，如今的戰術繩索技術在執行城鎮攻堅、突入作戰或秘密滲透等任務，讓大家有更多方式及選擇，對於作戰人員安全方面也有更多保障。

裝備、課程 「散木」為國軍量身打造

回顧與特戰部隊的接觸，徐世豐則說，15年前接收樹攀繩索技術時，就認為這樣的技術絕不能只用在攀樹體驗，對於救難、國軍特戰絕對有大用；而「散木團隊」剛開始接觸的都是民間救難大隊，接著遇上消防隊、國軍聯合救災，就這樣一個接一個的牽上線。

為配合特戰部隊作戰、任務需求，散木團隊從著裝模式到課程內容，都為特戰官兵量身打造。徐世豐強調，軍人重點是帶槍、手榴彈及子彈等，其餘器材要少、輕便，又要安全有效，因此漸漸研發出一套軍方專有的訓練系統及配備，器材雖然簡單，全是國際認證的，方法則是自己研發、獨有的，才不會受制於其他國家。

徐世豐並談及，此次「濱海城鎮要地行軍訓練」中，要讓特戰部隊從外牆直接單繩突擊5層樓的大樓，這技術目前其實很難突破，但當下一個靈感，直接利用拋繩槍完成架繩。他也說，這次的經驗對於消防、救難來說都是一個重要突破，一般救災必須從一樓逐層向上，如今能直接將繩索打上樓頂架繩，讓救難隊能迅速到達樓頂救下受困者。

(中時 )