國道4號8.4公里下方涵洞4日清晨發生火燒車意外，台中市消防局獲報趕往現場搶救，在車後方10公尺處發現73歲駕駛全身多處燒傷，已明顯死亡。警方初步了解，死者罹癌、心律不整等疾病，曾向家人透露尋短念頭，最近才剛出院，就發生火燒車意外，不排除久病厭世。
台中市消防局是上午6點多接獲「雜草火災」通報，報案人指稱神岡區國到4號8.4公里，往清水方向邊坡起火。神岡分隊立即出動前往搶救，到場人員回報現場有1輛台自小客車起火，並發現車外發現1名男子燒成焦屍。
警方根據車牌聯繫上詹姓車主，確認死者為其73歲廖姓丈夫。詹婦難過地向警方表示，先生早上6點出門運動，因為罹癌，又有心律不整毛病，才剛出院沒多久，之前曾透露尋短念頭，家人百般開導勸說，但仍無法阻止憾事。
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