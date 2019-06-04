立法院預計17日召開臨時會，力拼《公投法》修法，其中連署需付身分證影本、與大選脫勾等引發議論。不過，前副總統呂秀蓮今（4）天質疑此舉變相剝奪公投權，對此，民進黨團書記長鄭運鵬說，呂長期推動和平中立公投，深知連署辛苦，但可能沒有注意到去年1124公投引發爭議等細節；脫鉤是一個方向。

趁著公民投票法修法前夕，呂秀蓮上午再度召開記者會表示，執政黨因死人連署過多要求未來連署需檢附身分證影本，且把公投從「應」改成「得」，等同「鐵籠公投」，呼籲民進黨不能變相剝奪公民投票，勿「打著民主，反民主」。

對於呂秀蓮炮口對內舉動，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬說，呂副總統長期推動「和平中立公投」，她也知道連署非常辛苦，先前她拜會民進黨團時，黨團承諾將就身分證影本再討論，希望台灣公投沒有弊端、公開且有效，執政黨要補正公投門檻大幅下降後引爆的問題，希望臨時會可以處理。

不過，日前綠委蔣絜安公投法版本於同婚修法當天遭逕付二讀，也被視為代表黨團立場，該提案明訂，8月第4個周六為「公投日」，從2021年起每2年舉行一次，與大選錯開，徹底脫鉤。

鄭運鵬指出，最重要是不能再出現死人、偽造連署，公投是人民行使創制複決權，對國家政策與政治影響深遠，去年1124投票現場有人透過網路或廣告宣傳拉票，這都不該出現在台灣投票行為，呂副總統可能沒有注意到這些細節，只關注到連署過程面臨的辛苦。

鄭運鵬強調，很多國家把公投與大選分開，甚至固定案量，比如一次只能投三、四個案子，就是希望投下瞬間能清楚對政策影響為何，希望未來公投不要作為政治綁架工具，對事或對人，分開來投，先前與專家學者研商時談論到脫鉤是一個方向。

現行公投法，成案後1到6個月內需投票，期間遇大選應合併舉行，被問到趕在臨時會修法原因，鄭運鵬說，臨時會處理特定議題比較方便，下會期是這屆最後一次會期，又是預算會期，處理法案會比較困難。

鄭運鵬建議國民黨也可以提出版本，指未來不管中央或地方執政，都會遇到被公投案綁架的狀況，希望每個公投案有高尚的創制複決、政策價值，期望提案連署到投票，每個參與的國人都是。

(中時 )