台北市議員江志銘4日在市政總質詢指出，前總統陳水扁與台北市長柯文哲同台，談「到總統府要多久」，柯則回應，坐高鐵要買到車票、騎腳踏車要確保車是好的，至於被問到是不是可以守護台灣？柯神回：「今天在台灣就算是乞丐也要守護台灣」。

陳水扁上月初與柯文哲同台提到，他擔任台北市長時，常在市府11樓辦公室看著仁愛路那邊的總統府，想著走到那邊要多久時間，他想請問柯有沒有在想這個，他還以「開車」、「高鐵」暗喻，不知柯文哲、高雄市長韓國瑜，誰會比較快抵達總統府。江志銘今再度詢問柯文哲，柯說，坐高鐵要買到車票、騎腳踏車要確保車是好的。

接著江志銘問柯是否認同一國兩制，柯文哲表示，跟市政無關本來可以不回答，這些東西都被標籤化，很多人都不清楚九二共識內容，但一國兩制若是「香港模式」，當上面在講，下面都跑光了，標籤撕下來要告訴大家是什麼，大陸要解釋清楚，他強調，「我們不用講，等他（大陸）出牌。」

至於柯文哲被問到若要參選總統是不是可以守護台灣？柯先是說，守護台灣沒有問題，但又解釋這是假設問題，他強調，今天在台灣就算是乞丐也要守護台灣，守護台灣是每一個台灣人、販夫走卒的責任。

(中時 )