「殘酷舞台割喉戰」單元。

賀一航與白冰冰、沈玉琳主持中視週六黃金八點檔《我愛冰冰Show》，賀一航5月9日在中視最後一天錄影，中視今表示，因《我愛冰冰Show》節目預錄播出，且分為歌唱與古裝短劇等多種不同單元，中視將於本週（6／8）播出先前錄製的宮鬥短劇「顏洗攻略」，本週主題「微服出巡-英雄救美記」，讓觀眾回顧他在螢幕上搞笑詼諧功力。

賀一航在這集的古裝短劇中，與白冰冰、沈玉琳、白雲等多位共同演繹爆笑短劇，飾演皇帝的他，與其他演員在演戲過程中的互動，常會有不照原腳本的即興演出，錄影現場總是逗樂所有工作人員、爆笑不斷。

下週六（6／15）也將有「殘酷舞台割喉戰」單元，這集中將邀一票實力唱將，包括高向鵬、方怡萍、紀曉君、黑旋風（杜家慶＋杜紹穎）、久未露面的施文彬、陳怡婷、吳欣達、羅美玲、高蕾雅、安歆澐、許富凱等歌手，各個都是天籟美音，現場大家聽得如癡如醉。

(中時 )