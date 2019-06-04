桃園空服員職業工會今下午舉辦長榮空服員爭尊嚴遊行抗議行動，空服員工會秘書長鄭雅菱表示，長榮勞資多次協商沒進展，空服員拒絕不當打壓，罷工行動會成功。對此，長榮航空表示，長榮航空一直秉持誠意協商原則，但工會多次以不實指控與抹黑長榮航空來激化空服員的情緒，實難看出桃空職工有想要進行理性協商的意願。

今日的空服員遊行，是從下午1點起於長榮航空公司前集結，包括600名長榮空服員、200名來現場聲援的高鐵工會、華航工會等代表，合計800人。空服員工會指出，長榮勞資雙方歷經20次團體協約協商、3次調解、罷工投票發起後2次重啟協商，長榮航空公司仍不願給出有誠意的方案，反而用各種手段不停恐嚇空服員、抹黑工會和罷工訴求。

長榮航空表示，公司持續逐步提升員工勞動條件，桃空職工卻屢次指控在過去與長榮航空的20次團協協商會議中並無任何進展，但事實是，公司對於工會每項訴求都提出合理對案或意見，也都有發布聲明稿讓社會大眾瞭解協商的進度及內容。雖然桃空職工在去年11月片面中斷協商會議，長榮航空仍持續改善勞動條件，諸如每月保障飛行時數60小時、優化部分較為辛勞航班派遣方式，均已陸續實施。

長榮航空強調，長榮一直秉持誠意協商原則，但桃空職工不是以「認知差距過大」拒絕討論公司所提方案，就是以「公司沒有誠意」為由，拒絕針對其訴求提出說明或依據，期間更多次以不實指控與抹黑長榮航空來激化空服員的情緒，實難看出桃空職工有想要進行理性協商的意願。

(中時 )