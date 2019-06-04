在日本享用美食。翰森娛樂提供

在日本享用美食。翰森娛樂提供

去年在日本旅遊。翰森娛樂提供

賀一航3日晚病逝，享壽64歲，家人哀痛，圈內許多星友們更是不捨。和他有40年交情的包偉銘，昨晚第一時間和老婆劉依純趕到醫院探視，「他走得十分安詳，還是一樣帥，臉上也沒有細紋」，他痛失好友相當難過，老婆劉依純更是哭到雙眼紅腫，一夜未眠。包偉銘說，他和老婆近年和賀一航夫妻常一起出國旅遊，今年原本還約好要去韓國，沒想到天人永隔。

賀一航生性不愛麻煩朋友，5天前住院之後，刻意隱瞞病情，周遭朋友直到昨晚才得知消息，難過不已。包偉銘夫妻昨晚到醫院時，賀一航老婆Judy抱著他們痛哭：「賀大哥都沒有交代（後事）。」包偉銘說，「賀大哥昨天下午還說想喝沙士，家人買回來給他，他說不喝了、想休息一下，大家以為睡著，沒多久看他怎麼沒有心跳，一直叫他都叫不醒，很難過」。

包偉銘和賀一航在秀場相識，當時賀一航還是駐唱歌手，他回想賀一航當時曾說「偉銘，你那麼會跳舞，教我個幾招吧」，他回「賀大哥你又高又會唱歌，還要我教啊」。包偉銘嘆說：「賀大哥走之前還掛念家裡的狗女兒，我昨晚在他耳邊說『你還是很帥』，這話他喜歡聽；他一生很瀟灑，對後輩鼓勵很多，而且很疼老婆，在人前總是強忍病痛，說得雲淡風輕。」

包偉銘這幾年帶著賀一航投資房地產，賀的生活改善不少，也帶著賀打高爾夫球、打小牌，甚至影響賀開始穿潮牌衣，「去年我們去京都玩得很開心，我跟他說要活在當下、多走走看看」。他說賀一航覺得做化療會掉髮，所以有自己的堅持，賀告訴他有學氣功，飲食上也有忌口，賀喜歡吃鍋，所以他們有空就聚在一起吃養生鍋。

包偉銘表示，「聽醫生說，賀大哥8年前開完刀，照理說可以控制得很好，但癌細胞一定要化療處理掉，不能忽視，可能他也沒有固定回醫院追蹤才發生憾事」。賀一航近年跟著包偉銘在南部做房地產投資，包偉銘說，就他了解賀大哥應沒負債，他自己經營副業之外也從事公益多年，「取之於社會，用之於社會，大家注重健康是為了愛你（妳）的人」。

(中時 )