「戰術繩索班」學員模擬救援訓練。（楊佳穎攝）

「戰術繩索班」學員執行快速攀降。（楊佳穎攝）

「戰術繩索班」學員執行快速攀降。（楊佳穎攝）

楊佳穎／桃園報導

陸軍特戰「戰術繩索班」戰技，在今年3月的「濱海城鎮要地行軍訓練」中表現亮眼；而在作戰層面之外，去年6月份的「五分山」搜救任務，以及12月的「波津加山難」搜救任務中，特戰官兵也都運用了所學技術，全力投入搜救任務，除了能確保自身安全，也讓搜救範圍更加全面、廣泛。

前身為「垂直地障攀降班」的「戰術繩索班」，2017年7月起接受「散木團隊」公益技術指導，讓機動作戰能力更上一層樓，也強化了部隊災防能量。散木團隊召集人徐世豐老師指出，國軍經過這兩年來的扎根，技術已凌駕消防隊、民間救難隊，平時也有學員加入義消，運用軍中所學成為搜救隊員，接下來也希望讓官兵們在退伍後都能感覺「我是有用的」。

陸軍特指部特二營中尉湯銘安則說，「戰術繩索班」的技術，曾用在「五分山空難搜救」及「波津加山難搜救」等兩事件中，當時自己也參與了波津加救援任務。她回憶，過去在垂降過程中，面對某些困難地形真的無法通過，搜救區域相對有限；如今改善技術後，帶著有限的器材就能垂降到幾百公尺深的峽谷，讓搜救範圍更廣泛。

陸軍特指部特一營士官長楊政達也分享，去年參與波津加山難搜救任務時，自己還是剛結訓的學員，一接到電話就要準備投入救援行動，「其實當時心情滿忐忑不安的」，因為新學習的技術，尚未在訓場外的場所試行過；而經過這次搜救任務，雖然沒救回罹難同仁，但山壁間的搜索經驗，讓自己對學習到的繩索技術更具信心。

他進一步說明，在「戰術繩索班」中學習到的技術，不僅能上升、下降自如，甚至在攜帶繩子不夠時，還能透過老師教的轉換方式，慢慢讓繩子做無限延伸，且只要將上課所學的每個步驟、要領做到，可確保自己及同伴的安全，「過去學習的是單純下降，下降高度也有限，取決於繩子長度；而現在學到的技術打破空間、器材限制，能更靈活完成任務」。

(中時 )