蘇貞昌宣傳觀光政績「中國旅客多8萬」。但新聞一出，韓粉留言砲轟「割稻尾？誰都知道陸客來是為誰？」(中時電子報FB)

交通部統計今年4月來台觀光人數突破110萬人，其中陸客占比超過30萬人為最大宗。行政院長蘇貞昌也在LINE官網及臉書同步宣傳政績，除了打破同期史上紀錄，也比去年四月多了超過兩成！並以藍字標示，「中國旅客多8萬」。但新聞一出，韓粉留言砲轟「割稻尾？誰都知道陸客來是為誰？」

蔡政府上台後，陸客減少讓觀光業哀鴻遍野，但今日行政院長蘇貞昌報喜訊，他在LINE官網及臉書同步宣傳政績，今年四月，來台的國際旅客創新高！「來來來！恁攏總來！今年四月，共有超過110萬人次的國際旅客來到台灣，除了打破同期史上紀錄，也比去年四月多了超過兩成！其中 『#中國旅客多8萬』 、香港客提升6萬7、日本旅客增加了4萬人次，繼續打拚！歡迎全世界都來做客！」

FB網友留言「你以為陸客是為你來的？你有問清楚嗎？知道韓國瑜是誰嗎？人家是為韓國瑜來的！真好意思說。」、「觀光客增加，講實在話，跟蘇貞昌半毛錢關係也没有」、「之前不是極力反對拒絕陸客來台，還說不要依靠陸客消費的？？！！？」、「收割韓市長的政績」、「你認為陸客是來台看落選30萬票當行政院長的禿頭，還是贏15萬票當市長的禿頭？」、「誰引來的？肯定不會是來看冥盡黨的。」、「一天到晚反中國大陸，又還希望陸客來，這是什麼國格？」、「又是一個割稻尾的概念！」、「不錯 陸客可以配合小英最新政策 去住 總統府」、「民進黨平時都說要減香，到了選舉去廟裡手拿的香比誰還大隻！」

(中時電子報)