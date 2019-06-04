綠蠵龜的死亡原因不明，金門縣野生動物救援暨保育協會接手處理。（金門岸巡隊提供）

死亡的綠蠵龜已移至金門區漁會冷凍存放。（金門岸巡隊提供）

死亡的綠蠵龜可能製作成標本，做為學術研究和教學之用。（金門岸巡隊提供）

1隻瀕絕保育類綠蠵龜昨（3）日下午14時許，被金門岸巡隊發現陳屍於新湖漁港沙灘，死亡原因不明。縣府和金門縣野生動物救援暨保育協會接手處理，若狀況許可將解剖製作標本，做為學術研究和教學之用。

金門岸巡隊新湖安檢所幹員是在港區東堤沙灘巡邏時，發現這隻死亡海龜，經金門縣野生動物救援暨保育協會現場鑑定，確認該品種為綠蠵龜，又稱青海龜，是海龜屬的「唯一」一種，長約45.5公分、寬約42公分，暫時無法判定死因及性別，已移至金門區漁會冷凍存放，等待進一步處理。

金門岸巡隊指出，綠蠵龜廣泛分布於熱帶及亞熱帶海域中，但近年有逐漸減少的趨勢，目前在台灣已列為瀕臨絕種的保育類動物。

去年7、8月以迄11月間，金門陸續在料羅港內、塔山電廠海域和新湖漁港內發現6隻綠蠵龜，其中5隻是幸運獲救，後來野放重返大海的活體，另有1隻是死亡個體，連續密集的活體發現紀錄，與往年情況大不相同，曾引起保育人士的關注。

(中時 )