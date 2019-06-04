大政治大爆卦-無色覺醒》綠色問政寫照？ 居心不正、是非不分、寬己律人 14:112019/06/04 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高市議會昨市政總質詢最後一天，綠營炮火猛烈，其中七連霸議員李喬如質疑高雄市長韓國瑜沒去行政院會，愛權力卻扭捏，韓國瑜氣得飆罵「這種議員不及格！只管把我當成大壞蛋！」 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #李喬如 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論－帶領庶民超越藍綠救台灣 04:102019/06/01 時論廣場 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 吳子嘉爆料抹黑後 李佳芬對韓國瑜一個動作見真章 21:432019/06/01 政治 韓粉四天王挺韓酸郭 中華民國絕對不是用錢買的 00:542019/06/02 政治要聞 無懼黑韓 禿子明月照大江 00:542019/06/02 政治要聞 韓國瑜造勢大成功！羅智強提醒兩件事 07:392019/06/02 政治 韓國瑜奔向總統大選眾人難擋 蔡詩萍爆5原因 21:282019/06/02 政治 他斷言醜聞打不倒韓國瑜 「五個至少」曝韓粉不離棄原因 12:192019/06/03 娛樂 韓6／1造勢 他直言：完全擊中蔡要害 14:302019/06/03 政治 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 政治熱門新聞 慘！綠營猛批韓國瑜 他預言明年立委選舉慘況 - 政治 王浩宇陷桃色風波 羅智強勸：做人厚道點好！ - 政治 聽到村里長談話 他斷言「韓流將再起」 - 政治 洪慈庸嗆韓恢復18％ 遭游淑慧打臉 - 政治 綠軍酸6／1人少？名嘴發豪語狂笑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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